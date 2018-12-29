Последнее обновление: 29.12.2018 10:52

Доходы бюджета Беларуси за 11 месяцев 2018 года превысили план на 4,9%

Профицит бюджета Беларуси за 11 месяцев 2018 года составил 5,6 млрд. рублей, сообщила пресс-служба Минфина РБ. При этом план по доходам перевыполнен на 4,9%, в то время как расходная часть бюджета не профинансирована на 21,4%.

Доходы республиканского бюджета составили 22,1 млрд. рублей, или 104,9 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 10,0 млрд. рублей, или 98,7 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,7 млрд. рублей, или 82,7 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,4 млрд. рублей, или 97,8 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 5,1 млрд. рублей, или 130,8 процента уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 12,6 млрд. рублей, или 92,8 процента утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 42,1 млн. рублей, или 109,4 процента, Фонд гражданской авиации – 30,8 млн. рублей, или 111,2 процента, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,9 млн. рублей, или 75,0 процентов.

По состоянию на 1 декабря 2018 года задолженность по налогам и сборам составила 199,4 млн. рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 16,5 млрд. рублей, или 78,6 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,9 млрд. рублей (68,3 процента), на финансирование национальной экономики – 3,9 млрд. рублей (84,4 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 12,5 млрд. рублей (86,4 процента).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 12,3 млрд. рублей (91,7 процента), Фонда универсального обслуживания – 16,3 млн. рублей (42,3 процента), Фонда гражданской авиации – 20,4 млн. рублей (61,3 процента), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,6 млн. рублей (50,0 процентов).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 25,8 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 10,4 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн. рублей.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2018 года сложился в сумме 6,6 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2018 года сложились в сумме 46,2 млрд. рублей, или 99,3 процента уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2018 года составили 39,6 млрд. рублей, или 84,8 процента уточненного годового плана.

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