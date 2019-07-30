Последнее обновление: 30.07.2019 14:04

Беларусь планирует бюджет 2020 года с дефицитом $1,4 млрд

Минфин Беларуси представил сегодня проект бюджета на 2020 год, предусматривающий дефицит в $1,4 млрд. или 1,4% ВВП.

"Бюджет на 2020 год планируется с дефицитом», - сообщил сегодня глава Минфина РБ Максим Ерморлович.

По его словам, источником финансирования дефицита станут накопленные остатки профицитных бюджетов предыдущих лет.

Ермолович пояснил, что дефицит обусловлен прогнозируемым снижением доходов в 2020 году из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ и ростом расходов в части повышения заработной платы в бюджетном секторе до уровня не менее 80% от средней зарплаты в экономике.

"С начала 2020 года заработная плата бюджетников не будет ниже 80% от средней по экономике", - заявил министр, отметив, что ради повышения зарплат планируется сократить поддержку госпредприятий.

Повышение пенсий и зарплат обойдется налогоплательщикам в Br2,8 млрд.

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