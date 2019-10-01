Кремль: Беларусь и Россия не ведут переговоры о размещении военной базы

Беларусь и Россия не ведут переговоры о размещении российской военной базы в Беларуси, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Между Россией и Белоруссией существует целый объем, достаточно значительный объем союзнических обязательств. Поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется", - сказал Песков.

Глава МИД РБ Владимир Макей в интервью РБК заявил, что Беларусь не видит смысла в размещении российской военной базы на своей территории.

«Что касается самого предложения, размещать или не размещать базу на территории Беларуси, вы знаете, с учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», - сказал Макей.

Глава МИД РБ также сказал, что стороны не ведут переговоры насчет размещения базы.

«И сегодня этот вопрос в повестке дня наших отношений с Россией не стоит», - подчеркнул Макей.