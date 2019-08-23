Лукашенко потребовал наказать банки за «зарплатное рабство»

Лукашенко поручил правительству и Нацбанку РБ проверить условия обслуживания юридических лиц в банках на предмет высоких комиссий, ставок и нерыночных тарифов, а также случаи «зарплатного рабства».

Об этом сегодня сообщил премьер РБ Сергей Румас после доклада у Лукашенко.

"Лукашенко на встрече обратил внимание, что в последнее время ему поступают жалобы со стороны предприятий, в первую очередь, государственных, на неравные условия взаимоотношений с банками. Это касается неоправданно высоких процентных ставок, больших комиссий, которые банки выставляют предприятиям, так называемых случаев зарплатного рабства", - сообщил Румас.

Он не исключил, что «какие-то комиссионные вознаграждения, условия обслуживания, может, сегодня не соответствуют рыночным условиям».

«А это значительная часть в издержках предприятий", - отметил премьер.

Румас проинформировал, что правительство уже в сентябре должно будет отчитаться о результатах проделанной работы