Последнее обновление: 04.10.2019 15:27

Литва решила предложить Беларуси альтернативу российской нефти

итва готова предоставить Беларуси возможность импорта нефти в качестве альтернативы российскому сырью. Об этом в интервью CNN рассказал президент балтийской республики Гитанас Науседа.

По его словам, Литва таким образом поможет Беларуси «сохранить хотя бы какую-то часть независимости». Глава государства считает, что Литва может создать альтернативные каналы импорта сырья через свои порты.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в сентябре после встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что Литва и Польша рассматривают проекты, которые могли бы помочь Беларуси достичь энергетической независимости от России.

Он сказал, что рассматривается диверсификация источников с помощью литовской инфраструктуры. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сказал, что его страна может импортировать нефть через Польшу и страны Балтии, если ей не удастся договориться с Россией о налогах.

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