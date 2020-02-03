Литва вновь открыла в Беларуси соседа

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высказался за продолжение диалога с Беларусью несмотря на наличие политических разногласий с синеокой.

"Мы соседи и должны общаться, разговаривать, уважая друг друга, думая о будущем, хотя и имея политические разногласия, что тоже не секрет. Но это же не проблема. Мы должны говорить об этом открыто, как и подобает соседям", - заявил Линкявичюс на встрече с представителями литовской диаспоры в Литовском центре культуры, образования и информации в агрогородке Рымдюны Островецкого района.

О диалоге вопреки разногласиям сказал и глава МИД РБ Владимир Макей.

"Приезд министра иностранных дел Литвы и наша встреча - это яркое свидетельство того, что государства стремятся жить в добрососедстве. Конечно, бывают политические разногласия, но я уверен, что мы все заинтересованы в том, чтобы мы жили друг с другом в мире и покое", - сказал Владимир Макей.

Охлажденные Белорусской АЭС отношения между двумя странами начали заметно теплеть после анонса визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео и моментально оттаяли после решения Беларуси разгрузить пробный танкер с норвежской нефтью в Клайпеде.

Глава МИД Литвы посещает Беларусь с 3 по 5 февраля. Планируется, что Линкявичюс 4 февраля продолжит переговоры с Макеем в Минске, а также встретится с премьером Беларуси Сергеем Румасом.