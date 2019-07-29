Последнее обновление: 29.07.2019 09:22

МИД Беларуси обиделся на Литву из-за газопровода

МИД Беларуси в минувшую пятницу заявил протест Временному поверенному в делах Литвы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Основанием стало вмешательство Правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности». В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта», - говорится в сообщении.

Речь идет о государственном предприятии «Белтрубопроводстрой», предложившем самую низкую стоимость – 75 млн.евро – на тендер по выбору подрядчика на строительство участка газопровода между Литвой и Польшей.

Департамент госбезопасности Литвы по понятным причинам посчитал, что это предложение не соответствует критериям национальной безопасности. В результате предложение белорусской госкомпании не рассматривалось на тендере.

«Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере. Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран», - убежден МИД РБ.

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