Беларусь и Литва попытаются ускорить прохождение границы

Таможенные и пограничные ведомства Беларуси и Литвы подписали Порядок взаимодействия для обеспечения непрерывного потока транспортных средств и повышения пропускной способности пунктов пропуска на границе.

Об этом сообщила пресс-служба ГТК Беларуси. Подписание документа состоялось в в пункте пропуска «Каменный Лог – Мядининкай».

" До настоящего времени сотрудничество таможенных служб Литвы и Беларуси по вопросу обеспечения ритмичности пересечения белорусско-литовской границы регламентировалось на двусторонней основе Системой предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций. Для еще большего достижения требуемого результата в данном направлении принято решение об усилении сотрудничества путем интенсификации взаимодействия таможенных служб с пограничными ведомствами двух государств", - говорится в сообщении.

В ГТК отметили, что подобные документы на четырехсторонней основе заключены и применяются на белорусско-польском, белорусско-украинском и белорусско-латвийском участках госграницы.

«Подписание Порядка взаимодействия станет очередным действенным шагом на пути к укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Беларусь и Литовской Республикой. А его реализация будет способствовать созданию благоприятных условий для перемещения через границу физических лиц и транспортных средств, повышению положительного имиджа двух стран на международной арене», - отмечается в сообщении.