Белоруса не пустили в Литву из-за символики СССР на стекле машины

Служба по защите госграницы Литвы запретила въезд в страну белорусу из-за наклеенной на стекло автомобиля советской символики — пятиконечной звезды с серпом и молотом, сообщила канцелярия службы.

По данным службы, гражданин Беларуси 1995 года рождения хотел попасть в Литву в понедельник через КПП "Райгардас".

Водитель имел право продолжить путь в Литву пешком или обязан был снять наклейку, после чего отправляться дальше. Мужчина отказался от обоих вариантов и вернулся в Беларусь.

В Литве действует запрет на открытую демонстрацию нацистской и коммунистической символики. Использовать ее можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф от 144 до 289 евро.