Последнее обновление: 04.02.2020 13:08

Беларусь и Литва обсуждают альтернативные поставки газа в Беларусь

Находящийся в Беларуси с визитом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс провел сегодня встречу с премьером Беларуси Сергеем Румасом, во время которой обсуждалось двустороннее экономическое сотрудничество.

По словам главы МИД Литвы на встрече предметно обсуждались вопросы сотрудничества в нефтехимической области и альтернативных поставках газа.

Премьер РБ сообщил, что товарооборот между двумя странами за 2019 год достиг почти $1,5 млрд..

«Белорусские грузы обеспечивают 30% загрузку Клайпедского порта. В Беларуси работают 575 компаний с литовским капиталом», - сказал Румас.

Он также анонсировал белорусско-литовский форум в Клайпеде 14-15 мая.

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