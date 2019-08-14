Нацбанк РБ понизил ставки по инструментам регулирования ликвидности

Нацбанк Беларуси с 14 августа 2019 года понижает ставки по операциям регулирования ликвидности банков.

В частности, до уровня 8,25% годовых ставки по депозитам овернайт, сообщила пресс-служба регулятора

Ставки по постоянно доступным (кредит овернайт и СВОП овернайт в нацвалюте) и двусторонним операциям (ломбардный кредит по фиксированной ставке, сделки СВОП в нацвалюте) поддержки текущей ликвидности банков снижаются до уровня 10,75% годовых.

Как сообщалось, с 14 августа ставка рефинансирования снижается с 10% до 9,5% годовых.