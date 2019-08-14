Последнее обновление: 14.08.2019 08:56

Нацбанк РБ понизил ставки по инструментам регулирования ликвидности

Нацбанк Беларуси с 14 августа 2019 года понижает ставки по операциям регулирования ликвидности банков.

В частности, до уровня 8,25% годовых ставки по депозитам овернайт, сообщила пресс-служба регулятора

Ставки по постоянно доступным (кредит овернайт и СВОП овернайт в нацвалюте) и двусторонним операциям (ломбардный кредит по фиксированной ставке, сделки СВОП в нацвалюте) поддержки текущей ликвидности банков снижаются до уровня 10,75% годовых.

Как сообщалось, с 14 августа ставка рефинансирования снижается с 10% до 9,5% годовых.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование