Стороны на переговорах в Минске не договорились о разведении сил в Золотом и Петровском

Сегодня в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.

Об этом сегодня заявил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик по итогам очередного заседания, передает БелТА.

Спецпредставитель ОБСЕ сказал, что ситуация с безопасностью в зоне конфликта и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были сегодня основными темами переговоров в Минске.

В частности, разведение сил было назначено на 7 октября на прошлом заседании ТКГ, но по состоянию на сегодня не удалось его воплотить.

"Тем не менее, сегодня они подтвердили приверженность выполнению этого решения. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь", - сказал Сайдик.

Вместе с тем, Сайдик с сожалением констатировал, что "не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло".

"В этой связи еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - заявил Сайдик.

Как сообщалось, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорилась о начале разведения войск в Петровском и Золотом. В соответствии с договоренностями, стороны должны отвести свои войска и вооружения на расстояние одного километра от линии разграничения.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжают вести обстрелы.7 октября руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.