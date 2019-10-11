Последнее обновление: 11.10.2019 08:34

Зеленский опасается появления российских военных баз в Беларуси

Украина опасается возможного появления на территории Беларуси российских военных баз. Об этом в ходе пресс-марафона в Киеве заявил президент Владимир Зеленский.

«Что касается использования Беларуси по поводу Российской Федерации. Это же вопрос к Беларуси? Это же вопрос к их гражданам? Это же вопрос к руководству Беларуси? Я бы хотел, чтобы наши отношения с белорусами, а у нас сейчас не только геополитические… Я ему (Лукашенко) говорил, что мы очень боимся, что российская армия, если там будут какие-то корпуса, если они там будут… Он сказал мне: нет, у нас, на территории Беларуси, это мне сказал господин президент Лукашенко открыто, на территории Беларуси только белорусские военные. Потому что мы все боимся такого вопроса, который вы задаете», — сказал Зеленский.

На территории Беларуси расположены 2 российских военных объекта: РЛС "Волга" для отслеживания запусков ракетам большой дальности и узел связи ВМФ РФ в Вилейке для обеспечения связи с атомными подлодками в Атлантическом и Индийском океанах.

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