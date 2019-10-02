Последнее обновление: 02.10.2019 08:42

Демократы США требуют ответа от адвоката Трампа

Категории: США Trumpgate

Адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани во вторник, 1 октября, была отправлена повестка о том, что по запросу нескольких комитетов Палаты представителей США он должен до 15 октября представить документы, способные пролить свет на расследование "украинского скандала" вокруг телефонного разговора Трампа и Владимира Зеленского.

В повестке сказано, что Палата представителей подозревает адвоката в том, что он помогал Трампу злоупотреблять должностным положением. Требование документов является частью начатой представителями Демократической партии подготовки к процедуре импичмента, передает DW.

"Я никогда не встречался с Джулиани. Я никогда не имел с ним телефонных разговоров", - прокомментировал ситуацию вокруг Джулиани сам Зеленский.

Между тем комитет по иностранным делам палаты представителей, также в рамках подготовки импичмента, вызвал для дачи показаний о телефонном разговоре Трампа с Зеленским пять действующих и бывших сотрудников Госдепартамента США. Это вызвало возмущение госсекретаря США Майко Помпео.

"Я обеспокоен аспектами обращения комитета, которые могут быть поняты только как попытка угрозы, преследования и неподобающего обращения с выдающимися профессионалами Госдепа", - написал Помпео в микроблоге Twitter.

Демократы намерены на этой неделе продолжить расследование телефонного разговора Трампа и Зеленского. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович будет 2 октября допрошена под присягой представителями трех комитетов Палаты представителей.

Днем позже члены конгресса хотят заслушать экс-представителя Трампа по связям с Украиной Курта Волкера. Далее комитет по разведке планирует допросить сотрудника спецслужб Майкла Аткинсона.

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