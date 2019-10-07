Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и выступил за ее импичмент.

Об этом Трамп написал в понедельник, 7 октября, в своем Twitter, передает DW.

Пелоси было известно о "лжи и массовых подтасовках" председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, уверен Трамп. Так что, по его мнению, и Пелоси, и Шифф "виновны в особо тяжких преступлениях", в том числе с госизмене. И им, и тем, кто "злобно вступал с ними в сговор" следует "немедленно объявить импичмент", указывает Трамп.

Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа и назвала при этом звонок главы США президенту Украины Владимиру Зеленскому нарушением конституционных обязанностей. Поводом стало то, что Трамп якобы призывал Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих выборах.