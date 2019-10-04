Последнее обновление: 04.10.2019 11:42

Трамп обсуждал Байдена с главой Китая

Категории: США Trumpgate

Президент США Дональд Трамп в июне обсуждал в телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпином бывшего вице-президента и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN. По информации источников телеканала, в ходе разговора лидеры двух стран поднимали вопрос политических перспектив Байдена, а также другого претендента на выдвижение кандидатом от демократов на выборах президента США 2020 года - сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, передает УНИАН.

При этом, отмечается, стенограмма разговора Трампа и Си Цзиньпина содержится в специальной компьютерной системе для хранения секретной информации. Именно там, как утверждал неназванный сотрудник американской разведки, хранилась стенограмма беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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