Последнее обновление: 26.09.2019 14:19

Глава разведки США даст показания в Конгрессе

Категории: США Trumpgate

И.о. обязанностей Нацразведки США Джозеф Магвайр 26 сентября выступит перед американскими законотворцами по вопросу рассмотрения администрацией жалобы информатора, которая привела к началу расследования, результатом которого может стать импичмент президента США Трампа.

Жалоба, содержание которой до сих пор не обнародовано, касается телефонного разговора 25 июля между Трампом и президентом Украины Зеленским, во время которого Трамп просит Зеленского провести расследование в отношении бывшего вице-президента демократа Джо Байдена совместно с министром юстиции США и личным адвокатом Трампа.

Байден является главным потенциальным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года.

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