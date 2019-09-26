Глава разведки США даст показания в Конгрессе

И.о. обязанностей Нацразведки США Джозеф Магвайр 26 сентября выступит перед американскими законотворцами по вопросу рассмотрения администрацией жалобы информатора, которая привела к началу расследования, результатом которого может стать импичмент президента США Трампа.

Жалоба, содержание которой до сих пор не обнародовано, касается телефонного разговора 25 июля между Трампом и президентом Украины Зеленским, во время которого Трамп просит Зеленского провести расследование в отношении бывшего вице-президента демократа Джо Байдена совместно с министром юстиции США и личным адвокатом Трампа.

Байден является главным потенциальным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года.