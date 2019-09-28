Последнее обновление: 28.09.2019 10:22

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку

Категории: США Trumpgate

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку. Об этом сообщил в субботу, 28 сентября, американский телеканал CNN со ссылкой сразу на несколько источников.

Госдепартамент США пока не комментирует отставку Волкера.

Несколькими часами ранее Курт Волкер был вызван в Палату представителей Конгресса США. Там его должны были допросить на тему контактов президента страны Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках подготовки к процедуре импичмента Трампа, передает DW.

Ранее спецкомитет Палаты представителей по разведке опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на Трампа. Из нее стало известно, что Курт Волкер мог встречаться с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлендом и президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы передать последнему указания по расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Подготовка к процедуре импичмента Трампа началась после утечки содержания разговора президентов США и Украины. Трампа подозревают в том, что он давил на Зеленского, добиваясь расследования против сына Байдена. Сам Байден может стать основным конкурентом Трампа на выборах президента США 2020 года.

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