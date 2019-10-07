Последнее обновление: 07.10.2019 15:01

Трамп: Сын Байдена мог получать от Burisma до $100 тысяч в месяц

Категории: США Trumpgate

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает УНИАН.

По словам президента США, Хантер Байден получал от Burisma ежемесячно 100 тыс. долларов, при том, что не имел опыта работы в энергетике.

"Он также получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимых причин".

"Как заявили юристы и другие, как президент, я обязан изучить эту возможную или вероятную коррупцию", - заявил Трамп.

Он также добавил, что "фейковые новости" должны прекратить оправдываться за то, что является абсолютно недозволенным".

"Джо заявлял, что он никогда не имел дел с украинской компанией, а потом стало известно, что он играл в гольф с боссом компании и Хантером", - добавил Трамп.

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