Трамп назвал журналистов животными и отбросами

Президент США Дональд Трамп назвал журналистов отбросами и животными, а также заявил, что информатор, который сообщил о якобы его давлении на президента Украины Владимира Зеленского, является шпионом.

Об этом Трамп заявил на закрытой встрече с дипломатами, передает hromadske со ссылкой на Bloomberg.

«Мы на войне. Эти люди (которые устраивают утечки информации — ред.) — больные», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что хочет знать, кто стоит за сливом информации о якобы его давлении на Зеленского с требованием «дать ход» делу против сына Джо Байдена, его вероятного конкурента на выборах.

«Потому что это похоже на шпионаж. Они практически шпионы», — сказал президент США.

Он также посетовал на то, что сейчас не так жестко наказывают за «шпионаж и государственную измену».

Также Трамп раскритиковал прессу, которая уделила этой истории большое внимание.

«Вы знаете этих животных в прессе. Они животные, одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы, многие из них — отбросы», — сказал он.

26 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал жалобу информатора относительно вероятного давления Трампа на Зеленского, чтобы тот «дал ход» делу против Джо Байдена.