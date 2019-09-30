Последнее обновление: 30.09.2019 17:32

Трамп не исключает арест главы комитета Конгресса по разведке за измену

Категории: США Trumpgate

Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шифа в искажении содержания своей беседы с украинским коллегой. Глава государства задался вопросом, нужно ли арестовать конгрессмена за измену.

В публикации президента в Twitter написано, что Шифф придумал «фейковое и ужасное» заявление и выдал его за слова Трампа, якобы сделанные в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Это заявление Шифф прочел на слушаниях в конгрессе, передает РБК.

«Оно не имело никакого отношения к тому, что я сказал в ходе звонка. Арест за измену?» — такими словами Трамп закончил свой твит.

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