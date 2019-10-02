Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых комплексов

Конгресс США предварительно одобрил продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin стоимостью 39 млн долларов.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о поставке Украине 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin, сказал собеседник агентства. По его данным, Украина запросила оружие летом этого года. Нынешний контракт рассматривается отдельно от военной помощи Украине в 250 млн долларов, которую ранее одобрил Конгресс США, отмечает агентство.

Киев готов и далее сотрудничать с США и купить дополнительную партию Javelin, сказал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля глава Украины Владимир Зеленский.

В 2018 году США продали Украине 37 пусковых установок и более 200 ракет.