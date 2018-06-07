Украина откроет рынок оружия частным компаниям - Совбез готовит разрешение

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит решение, которое предусматривает разрешение на прямой экспорт и импорт всем производителям оружия независимо от формы собственности. Об этом сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов во время IX Национального экспертного форума в Киеве.

"Свыше 50% государственного заказа выполняется частными компаниями. Более того, я хочу анонсировать, что Совет национальной безопасности и обороны готовит решение о либерализации внешнеэкономической деятельности. Мы планируем это решение принять в ближайшее время. Оно предусматривает разрешение на прямой экспорт всем производителям военной техники и оружия, не зависимо от того, принадлежат они государственному сектору или частному. Мы разрешим импорт без ограничений для производителей, независимо от их формы собственности для собственных потребностей и производства военной техники и оружия", - сказал он.

Турчинов добавил, что также будут сняты все ограничения относительно прямых контрактов для отечественных силовых структур в вопросах закупки вооружения за рубежом, когда в этом есть необходимость.

По убеждению Секретаря СНБО такой шаг значительно усилит оборонно-промышленный комплекс Украины.

Он также добавил, что контроль со стороны государства как над экспортом, так и над импортом "остается довольно жестким".