Последнее обновление: 07.06.2018 14:17

Украина откроет рынок оружия частным компаниям - Совбез готовит разрешение

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит решение, которое предусматривает разрешение на прямой экспорт и импорт всем производителям оружия независимо от формы собственности. Об этом сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов во время IX Национального экспертного форума в Киеве.

"Свыше 50% государственного заказа выполняется частными компаниями. Более того, я хочу анонсировать, что Совет национальной безопасности и обороны готовит решение о либерализации внешнеэкономической деятельности. Мы планируем это решение принять в ближайшее время. Оно предусматривает разрешение на прямой экспорт всем производителям военной техники и оружия, не зависимо от того, принадлежат они государственному сектору или частному. Мы разрешим импорт без ограничений для производителей, независимо от их формы собственности для собственных потребностей и производства военной техники и оружия", - сказал он.

Турчинов добавил, что также будут сняты все ограничения относительно прямых контрактов для отечественных силовых структур в вопросах закупки вооружения за рубежом, когда в этом есть необходимость.

По убеждению Секретаря СНБО такой шаг значительно усилит оборонно-промышленный комплекс Украины.

Он также добавил, что контроль со стороны государства как над экспортом, так и над импортом "остается довольно жестким".

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