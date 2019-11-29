Украина завершила разработку крылатой ракеты «Нептун». Крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" 28 ноября прошла успешные испытания по полету на высоту несколько сотен метров по указанному маршруту.

Об этом сообщил генеральный конструктор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев, передает УНИАН.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", – сказал конструктор.

Следующие этапы испытания будут заключаться в проверке боевых характеристик ракеты. Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость – около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.