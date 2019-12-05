Трамп попросит у Конгресса еще $250 млн. на летальное оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп инициирует выделение еще 250 миллионов долларов Украине на летальное оружие.

Об этом сообщает Defense News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона. По словам собеседника, речь идет в частности о противотанковых ракетах «Javelin».

«Мы ожидаем продолжения выделение военной помощи Украине», – подтвердил заместитель министра обороны по вопросам политики Джон Руд. Это странно, поскольку такие заявления делают в феврале или в марте.

Одновременно Руд опроверг слухи, что США якобы запретили украинским военным использовать летальное оружие на линии фронта, назвав информацию «неточной», и утверждая, что требования Америки направлены на защиту американских технологий и невозможность их передачи третьим лицам, передает УНИАН.

«С точки зрения их использования в полевых условиях – на это нет никаких ограничений. Но имейте в виду, что это – оборонительное оружие для сдерживания российской агрессии», – добавил Руд.

Нынешний транш на сумму 250 миллионов долларов уже выполнен, за исключением 8,5 миллиона долларов.