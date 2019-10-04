Последнее обновление: 04.10.2019 08:20

Госдеп США одобрил продажу Украине противотанкового оружия

Госдепартамент США одобрил поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin и боеприпасов к ним на сумму 39,2 млн долларов. Соответствующее сообщение Госдепа обнародовано в четверг, 3 октября.

В рамках сделки Киеву должны быть поставлены десять комплексов, 150 ракет Javelin и прочее необходимое оборудование, а также оказаны услуги техподдержки. В заявлении отмечается, что решение Госдепа еще не означает, что продажа состоялась. Соответствующее уведомление будет представлено в Конгрессе США.

В 2018 году США уже продали Украине 37 пусковых установок и 210 ракет Javelin на сумму около 47 млн долларов, передает DW.

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