Последнее обновление: 06.04.2018 17:05

В Украине заканчивают испытания нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2»

В Украине опубликована видеозапись испытаний двигателя для нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2».

Запись опубликована на канале «Национального промышленного портала».

На видео также показана мобильная пусковая установка нового комплекса, которая предназначена для запуска двух ракет типа «земля-земля».

Комплекс предназначен для поражения стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 километров, боевая часть его баллистической ракеты весит 480 кг. Она может быть, как моноблоковой, так и кассетной компоновки.

Разработкой комплекса занимается конструкторско бюро «Южное». Ранее в мае 2017 года были опубликованы фотографии мобильной пусковой установки комплекса «Гром-2».

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