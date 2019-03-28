Украина разработала электромагнитное оружие

В Украине организовано производство электромагнитного оружия, которое выводит из строя радиоэлектронную аппаратуру противника, сообщила в четверг пресс-служба компании "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

"Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия. Это оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое оружие может применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и так далее. Боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

"Такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами", - говорится в сообщении.