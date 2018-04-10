Турчинов заявил о превосходстве ракеты «Ольха» над российским «Смерчем»

В Одесской области начались государственные испытания разработанного на Украине ракетного комплекса «Ольха», по итогам которых комплекс планируется принять на вооружение, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в ходе испытаний, которые пройдут в несколько этапов, будут проверены все тактико-технические характеристики нового комплекса, однако уже сейчас ясно, что тот превосходит российский «Смерч».

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, по всем показателям лучше, чем его российский аналог «Смерч», - сказал Турчинов. На персональном сайте чиновника опубликована видеозапись с испытаний «Ольхи». На ней показаны запуск и полет ракет, за которыми наблюдает Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что по завершении госиспытаний оборонные предприятия Украины начнут серийное производство «Ольхи». В феврале Турчинов говорил, что на «Ольху» уже есть «огромный спрос за рубежом».

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в ходе предсерийных испытаний «Ольхи» все четыре выпущенные ракеты попали в цель.

«Во время испытаний ракеты попали прямо в точку прицеливания, это уникальный результат, который в очередной раз доказывает преимущества украинских ракет над российскими аналогами», - говорил тогда Турчинов.

«Ольха» («Вільха») — украинский проект, в рамках которого ведется разработка реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом на основе советской РСЗО «Смерч».