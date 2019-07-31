Власти РБ покажут «конкуренцию» на выборах в парламент

Белорусские власти уже определились с уровнем конкуренции на предстоящих парламентских выборах: избирательный спектакль должен демонстрировать внешнему миру торжество демократии в стране с ручным парламентом.
«Выборы будут обязательно альтернативные», - заявила глава ЦИК РБ Лидия Ермошина в эфире белорусского ТВ.
«Думаю, будет около 500 кандидатов, то есть 4,5 человека на место", - уточнила она планы властей.
По словам главы ЦИК, политика по наполнению парламента не изменилась: примерно треть состава будет представлена «старослужащими». С такими кандидатами уже проводят беседы…