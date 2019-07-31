Последнее обновление: 31.07.2019 14:08

Власти РБ покажут «конкуренцию» на выборах в парламент

Белорусские власти уже определились с уровнем конкуренции на предстоящих парламентских выборах: избирательный спектакль должен демонстрировать внешнему миру торжество демократии в стране с ручным парламентом.

«Выборы будут обязательно альтернативные», - заявила глава ЦИК РБ Лидия Ермошина в эфире белорусского ТВ.

«Думаю, будет около 500 кандидатов, то есть 4,5 человека на место", - уточнила она планы властей.

По словам главы ЦИК, политика по наполнению парламента не изменилась: примерно треть состава будет представлена «старослужащими». С такими кандидатами уже проводят беседы…

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