Добыча нефти ОПЕК достигла минимума с 2011 года

Добыча нефти ОПЕК упала до восьмилетнего минимума в сентябре после того, как атаки на саудовские нефтяные объекты привели к снижению производства, усилив влияние глобального пакта о сокращении добычи и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Добыча нефти ОПЕК в сентябре составила 28,9 миллиона баррелей в сутки, что на 750.000 баррелей в сутки меньше, чем в августе, и является самым низким месячным показателем с 2011 года, передает Reuters.

Нападения на два саудовских нефтяных объекта 14 сентября снизили производство на 5,7 миллиона баррелей в сутки, в результате чего 16 сентября цена на Brent подскочила на 20% до $72 за баррель. С тех пор цена упала до $61 - вблизи уровней, наблюдавшихся до атак, - под давлением быстрого восстановления добычи и опасений о замедлении спроса.

ОПЕК, Россия и ряд других производителей, известные как ОПЕК+, в декабре договорились о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки с начала текущего года. Доля ОПЕК в этом сокращении составляет 800.000 баррелей в сутки - за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы, которые освобождены от соблюдения пакта.

Участвующие в соглашении 11 членов ОПЕК в сентябре перевыполнили пакт. Уровень соблюдения составил 218% по сравнению со 131% в августе, согласно исследованию.

Два из трех освобожденных производителей также добывали меньше нефти, чем в предыдущем месяце.

Сильнее всего добыча снизилась в Саудовской Аравии, составив 9,05 миллиона баррелей в сутки, на 700.000 баррелей в сутки меньше, чем в августе.

До атак на инфраструктуру королевство уже ограничило добычу сильнее, чем требует глобальное соглашение.

Производство в Венесуэле также продолжило снижаться из-за санкций США в отношении государственной нефтяной компании PDVSA, а также недостаточных инвестиций и технического обслуживания.