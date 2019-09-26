ОПЕК ждет долгосрочного роста спроса на нефтяном рынке, после того, как в течение последних нескольких месяцев глобальный рынок нефти столкнулся с неопределенностью, сказал генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо на нефтяной конференции в Нур-Султане в четверг.

На прошлой неделе Саудовская Аравия подверглась атакам на производственные объекты, в результате чего пострадала суточная добыча объемом почти 6 миллионов баррелей, и это вызвало резкий рост цен на нефть. Эр-Рияд обещал восстановить нефтедобычу к концу сентября, чем немного успокоил рынок.

“За последние несколько месяцев глобальный нефтяной рынок был насыщен неопределенностью впоследствии торговых диспутов и последствий геополитического развития. Данной неопределенность была также усугублена недавними нападениями на энергопоставки в Садовской Аравии у самого крупного производителя в мире. Около 5,7 миллионов баррелей производства были изъяты с рынка”, - сказал генсек ОПЕК.

По его словам цена на нефть взлетела более, чем на 7%, что стало самой высокой волатильностью, которую организация видела за последние 30 лет.

“Мы также ожидаем большой рост в долгосрочном спросе на нефтегаз, который ожидается, что вырастет на 112 миллионов баррелей в день к 2040 году. Большинство из этого будет поставляться из развивающихся стран с быстрым ростом населения и крепким экономическим ростом”, - сказал Баркиндо.