Нефть снижается на фоне торговых споров США и Китая

Мировые цены на нефть в пятницу, 9 августа 2019 года, снижаются на фоне торговых опасений после коррекционного роста днем ранее, достигавшего 3%.

Цена фьючерса на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 упала на $0,12 (0,2%) до $57,18 за баррель по отношению к цене закрытия предыдущего дня $57,3 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI (US Crude Oil) на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,07 (0,15%) - до $52,74 за баррель по отношению к цене закрытия предыдущего дня до $52,51 за баррель.

Обвал цен на нефть, с начала августа достигавший 10%, вызван общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между США и Китаем.