Нефть марки Brent подорожала до $60,31 за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу, 11 октября 2019 года, растут после атаки на иранский танкер

По состоянию на 11:00 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2% — до 60,31 доллара за баррель, в то врем как накануне стоимость Brent не превышала $59 за баррель.

Как передает иранский телеканал PressTV, на танкере произошло два взрыва с разницей в 20 минут. Иранская государственная танкерная компания сообщила, что взрывы, вероятно, были вызваны двумя ракетными ударами. По информации агентства ISNA, которое сообщает об одном взрыве, инцидент произошел в 60 милях (96,5 км) от города Джидда в Саудовской Аравии.

В результате на танкере были повреждены два нефтяных отсека, что привело к утечке нефти в море.