Цены на нефть упали на фоне роста запасов США

Цены на нефть упали более чем на 2% в среду 2 октября после выхода данных о росте запасов нефти в США и обнародования слабых результатов в секторе занятости, указавших на замедление экономики.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 27 сентября, на 3,10 миллиона баррелей до 422,64 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Уровень занятости в частном секторе США в августе не дотянул до прогнозов аналитиков, прибавив опасений по поводу замедления экономики.

Фьючерсы на Brent на 8:21 утра, 3 октября, торгуются на уровне $57,59 за баррель, фьючерсы на американскую легкую нефть WTI - $52,72 за баррель.