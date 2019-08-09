МЭА предупредило о самом низком росте спроса на нефть за последние 11 лет

Усиливающиеся признаки замедления темпов экономического роста и эскалации американо-китайской торговой войны привели к тому, что мировой спрос на нефть растет самыми медленными темпами со времен финансового кризиса 2008 года, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу.

“Ситуация становится еще более неопределенной... В первой половине 2019 года рост мирового спроса на нефть был очень вялым”, - говорится в ежемесячном отчете МЭА, передает Reuters.

По данным МЭА, мировой спрос на нефть в мае упал на 160.000 баррелей в сутки по сравнению с маем 2018 года. Это уже второе серьезное падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по май спрос на нефть вырос на 520.000 баррелей в сутки, что стало самым низким ростом за этот период с 2008 года.

“Перспективы политического соглашения между Китаем и Соединенными Штатами по торговле ухудшились. Это может привести к снижению торговой активности и снижению роста спроса на нефть”, - говорится в сообщении МЭА.