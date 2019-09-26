Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили

Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен. Об этом в своем Twitter написал член комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Крис Стюарт.

«Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена», — заявил Стюарт и призвал всех прочесть ее.

Эту информацию подтвердил источник газеты The Hill. По его словам, процесс снятия грифа секретности с документа завершен, однако пока не ясно, когда именно он будет обнародован. Он также допустил, что при публикации текст жалобы может быть отредактирован, передает РБК.

По данным трех собеседников CNN, документ могут опубликовать в четверг, 26 сентября.

«Да, она [жалоба] была рассекречена с минимальными изменениями, но еще не опубликована, — сказал источник телеканала. — Мы ожидаем, что это произойдет утром».

Телеканал отмечает, что ранее документ доставили в здание Капитолия, где с текстом ознакомились конгрессмены. Председатель комитета палаты представителей по международным делам Адам Шифф заявил, что считает ее содержание «глубоко тревожным» и «заслуживающим доверия». Как заявил журналистам сенатор-республиканец от штата Миссури Рой Блант, объем жалобы составляет 10–12 страниц, но сам он не читал документ.

Накануне, 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Из расшифровки следует, что Трамп попросил президента Украины изучить ситуацию с Хантером Байденом — бывшим членом совета директоров украинской частной компании Burisma Holdings и сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. Зеленский в ответ на это пообещал, что вопросом займется новый генпрокурор, который «будет на 100% его человеком».