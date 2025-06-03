США закроют семь из восьми военных баз в Сирии

США планируют сохранить лишь одну из восьми военных баз в Сирии. Об этом заявил посол США в Анкаре и спецпосланник по Сирии Томас Баррак.

"Из восьми военных баз останется только одна", - сказал дипломат, которого цитируют американские СМИ.

Он объяснил, что политика США в отношении Сирии, которая проводилась в течение многих десятилетий, изменится, так как "она не сработала".

Он заверил, что Сирийские демократические силы, ядро которых составляют курдские отряды самообороны, по-прежнему остаются союзником для Вашингтона, и выразил надежду, что региональные партнеры примут участие в формировании новой системы безопасности Сирии.

По данным Fox News, США уже вывели 500 военнослужащих из 2 тысяч, находившихся в Сирии.

Между тем на прошлой неделе представитель госдепа Майкл Митчелл заявил, что США пока что не собираются в полном составе выводить войска из Сирии.

Он отметил, что США хотят начать новый этап в отношениях с Дамаском, и назвал "историческим днем" прибытие в Дамаск посланника США по Сирии Баррака.