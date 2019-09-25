Литва обратилась в ЕС из-за безопасности Островецкой АЭС

Литва подвергла критике план действий Беларуси по итогам стресс-тестов БелАЭС и призвала Евросоюз убедить Минск еще раз оценить его, говорится во внесенном в Совет ЕС литовской стороной документе.

После проведения стресс-тестов и составления национального плана действий по их результатам в Госатомнадзоре Беларуси заявляли, что уже начали реализовывать его и планируют до 2025 года провести все необходимые мероприятия для повышения безопасности БелАЭС.

В последней проверке безопасности участвовали представители Еврокомисиии в лице Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG). По мнению литовской стороны, Беларусь не собирается выполнять рекомендаций международных экспертов до запуска станции.

Опасения Литвы стали одной из тем заседания министерского совета ЕС. Литовская делегация сообщила министрам об Островецкой АЭС и результатах белорусских стресс-тестов и в очередной раз подвергла критике белорусский план действий, передает Sputnik.

"Национальный план действий не предусматривает обязательств Беларуси по выполнению рекомендаций в сфере безопасности до планируемого ввода в эксплуатацию первого блока АЭС. Абсолютное большинство мероприятий национального плана действий планируется реализовать после пуска белорусской АЭС в период 2021-2024 годов", – говорится в информационной записке Литвы.

Литовская сторона утверждает, что в план Беларуси входят в основном дополнительные исследования и анализы, а не конкретные меры по повышению безопасности. По мнению Литвы, это значит, что на выполнение реальных мер по повышению безопасности АЭС может уйти еще много времени.

На основании своих опасений Литва обратилась к Еврокомиссии и странам Евросоюза с просьбой предпринять совместные усилия, чтобы убедить Минск оперативно провести оценку национального плана действий со стороны ENSREG, а также призвать ENSREG разработать детальный сценарий экспертной оценки. Кроме того, литовская сторона призвала убедить Беларусь предпринять согласованные в результате оценки европейских экспертов наиболее важные меры по повышению безопасности до ввода БелАЭС в эксплуатацию.