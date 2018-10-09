Последнее обновление: 09.10.2018 14:49

Беларусь готовит документы по снижению ставки кредита на АЭС

Минфин Беларуси готовит документы для переговоров с Минфином РФ по вопросу снижения процентной ставки по кредиту на строительство белорусской АЭС. Об этом сегодня сообщил министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

"Сейчас Минфин РБ формирует дополнительный пакет документов, которые будут направлены в ближайшее время", - сообщил Каранкевич.

Он также сказал, что белорусская сторона хотела бы к 1 июля 2019 года договориться с Россией по цене на газ на 2020-2024 годы.

«Созданы рабочие группы … по внесению изменений в ценовое соглашение 2011 года… могут быть рассмотрены вопросы формирования цены на природный газ на 2020-2024 годы», - сказал министр.

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