На первом блоке БелАЭС ведутся предпусковые операции

На первом блоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции, сообщил сегодня замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк перед заседанием Комиссии государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

"Первый блок находится на предпусковых операциях. То есть строительные работы практически завершены, остались вопросы благоустройства, отделки помещений. Мы оцениваем, что готовность первого энергоблока - 97% от общего объема работ по проектной документации", - сказал Михадюк, которого цитирует БелТА.

Он сообщил, что БелАЭС готовится к одному из ключевых этапов в графике предпусковых операций - выходу на так называемую горячую обкатку.

Во время этого этапа в зоне реактора будут находиться имитаторы ядерного топлива. В это время реактор будут выводить на рабочие параметры по температуре и давлению и проводить цикл испытаний. Следующая операция после завершения этого этапа - загрузка топлива, так называемый физический пуск.

"Думаю, если все сложится положительно, мы в I квартале 2020 года выйдем на физический пуск", - уточнил Михадюк срок запуска первого реактора.

Сейчас на возведении зданий и сооружений Белорусской АЭС задействованы 36 субподрядных организаций, в том числе 22 белорусские и 14 российских. Численность строительного и монтажного персонала составляет порядка 4,9 тыс. человек.

По проектной схеме обеспечена подача на АЭС технической воды от реки Вилии и работа системы химводоподготовки. Ведется работа по обеспечению готовности всех технологических систем.