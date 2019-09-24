Последнее обновление: 24.09.2019 17:33

Что-то не так с Белорусской АЭС

Готовность первого блока Белорусской АЭС оценивается в 97%, однако пуску самой станции мешают некие проблемы, которые правительство РБ не хочет называть.

Эти проблемы сегодня обсуждались на встрече премьера РБ Сергея Румаса с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Есть ряд вопросов, которые нужно обсудить, заявил Румас на встрече, предложив, если не снять спорные моменты, то, по крайней мере, разобраться в них и наметить, как они будут преодолеваться.

"Главное - мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня исполнять те планы, которые наметились по ключевым этапам. Думаю, мы должны построить работу так с обеих сторон, чтобы никаких сбоев у нас не произошло", - цитируют премьера официальные источники.

Не перечисляет проблемы и Лихачев, хотя, по его словам, никаких проблем вообще нет.

"Первый блок находится в высшей степени технической готовности, мы оцениваем - это 97% реализации проекта. Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100% мощность… Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы", - отметил Лихачев.

По его словам, «безопасность - прежде всего, и никаких компромиссов быть не может", но что-то не так с Белорусской АЭС.

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