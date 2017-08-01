Лукашенко ужесточает контроль над деньгами строителей АЭС

Лукашенко своим указом №265 от 28 июля 2017 года обязал участников строительства Белорусской атомной электростанции (резидентов РБ) открыть в Беларусбанке спецсчета в российских и белорусских рублях для аккумулирования денежных средств, полученных за поставленные товары, выполненные работы, связанные со строительством Белорусской атомной электростанции, и сумм предварительной оплаты (авансов), перечисляемых на эти цели.

«В целях создания условий для повышения эффективности строительства атомной электростанции в Республике Беларусь и обеспечения своевременного завершения ее строительства», - говорится в документе.

Спецсчета открываются на срок по 31 декабря 2020 года.

«Зачисленные на специальные счета денежные средства имеют целевое назначение» - говорится в документе. При этом указом утвержден исчерпывающий перечень целей, на которые могут быть перечислены средства со спецсчета.

Согласно указу участники строительства АЭС освобождаются от обязательной продажи на внутреннем валютном рынке зачисленных на специальные счета денежных средств в иностранной валюте, полученных за поставленные товары, выполненные работы (оказанные услуги), связанные со строительством АЭС, а также перечисляемых на эти цели в качестве предварительной оплаты (авансов).

Требования указа распространяются на 22 предприятия-резидента РБ.