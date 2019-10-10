Последнее обновление: 10.10.2019 08:04

Беларусь перенесла запуск первого блока БелАЭС на январь 2020 года

Беларусь перенесла запуск Островецкой АЭС на 2020 год, обещая физический запуск первого реактора в январе 2020 года.

Об этом заявил гендиректор станции Михаил Филимонов 9 октября 2019 года сегодня во время пресс-тура зарубежных СМИ на станцию, сообщают официальные источники.

"Мы сейчас находимся на этапе согласованного графика готовности к циркпромывке. Впереди у нас физпуск, который ожидается в районе января, конкретная дата будет зависеть от пусковых операций. Дальше включение в сеть", - пояснил Филимонов.

Отвечая на вопрос о сроках завоза ядерного топлива на первом блоке, гендиректор станции сказал: "К концу 2019 года мы планируем выйти на этот этап".

Впервые о переносе запуска АЭС на 2020 год сообщил А.Лукашенко, выступая 4 октября на Форуме регионов в Житомире.

"С запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", - сказал Лукашенко.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование