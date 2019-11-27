Россия предложила США два варианта по продлению СНВ-3

Россия предложила США продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет или на меньший срок.

Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

По его словам, продление на менее продолжительный срок было бы «не оптимальным сигналом», в частности, для международного сообщества, которое ждет от России и США доказательства приверженности контролю над вооружениями.

«Но по крайней мере лучше, чем ничего», — заявил Рябков.

По его словам, осталось только две регулярные сессии консультативной комиссии по договору. Рябков отметил, что Москва может проводить дополнительные встречи для решения вопроса с СНВ-3, однако Вашингтон не готов к «предметной дискуссии по этому вопросу».

В 2010 году президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали СНВ-3. Договор ограничивает число развернутых в двух странах ядерных боезарядов, число межконтинентальных баллистических ракет, предусматривает ряд других ограничений, а также обмен данными и взаимные инспекции Москвы и Вашингтона. Срок его действия истекает в 2021 году.