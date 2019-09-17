Экономика Беларуси замедлилась в августе

ВВП Беларуси за январь-август 2019 года в текущих ценах составил 83,9 млрд. рублей и вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе ВВП снизился на 0,2 процентных пункта.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

ВВП Беларуси снижался в мае (-0,4%) и июне (-0,1%), в июле за счет села показал рост в 0,4%.

Рост производства сельхозпродукции за 7 месяцев 2019 года составил 2,8%. По сравнению с июлем текущего года в августе производство на селе упало на 25,2%.

За 8 месяцев т.г. рост промышленности составляет всего 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 3,0% к июлю 2019 года)

Инвестиции в основной капитал за 8 месяцев выросли на 5,1%, к июлю – на 7,9%.

Оптовый товарооборот проседает на 4,1% по сравнению с прошлым годом, к июлю рост на 5,6%. Розничный товарооборот с начала года вырос на 5,0%, к июлю – на 2,4. Товарооборот общественного питания за 8 месяцев вырос на 6,8%, прибавив к июле на 6,5%.

Правительство РБ прогнозирует рост в 4% по итогам года. МВФ прочит Беларуси не более 1,8%, Всемирный банк - 2,2%, ЕБРР - 2%.