Правительство РБ подкрутило прогноз ВВП на 2020 год

Правительство Беларуси выполнило пожелание Лукашенко и покрутило в сторону рост прогнозные показатели на 2020 год.

Согласно новой редакции прогноз роста ВВП на будущий год повышен до 2,8%, что прямо противоположно прогнозам международных финансовых институтов, прочащих экономике РБ замедление в 2020 году: МВФ – 0,3%, ВБ – 1,3%.

Власти РБ также планируют увеличить экспорт товаров и услуг на 3,6%, что позволит удержать положительное внешнеторговое сальдо на уровне 1% к ВВП ($650-700 млн.).

Рост реальной заработной платы в 2020 году повышен до 2,5%.

«При доработке прогнозных документов правительством разработан план мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики Республики Беларусь. Предусмотренные планом меры направлены на повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста», - говорится в официальном комментарии.

В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит 995,1 млн. рублей (менее 1% к ВВП), который будет профинансирован за счет внешних государственных займов, предоставляемых на финансирование расходов бюджета, в сумме 869,2 млн. рублей и остатков средств республиканского бюджета – 125,9 млн. рублей.