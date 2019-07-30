Правительство РБ ожидает 2,5% рост ВВП в 2020 году

Премьер Беларуси Сергей Румас на прошедшем 30 июля 2019 года совещании озвучил ключевые параметры прогноза социально-экономического развития на 2020 год.

По его словам, рост ВВП в 2020 году составит 2,5%, производительности труда - 2,1%. Привлечение прямых иностранных инвестиций ожидается в объеме $1,7 млрд. Инфляцию власти намерены удержать на уровне 5%.

Реальные доходы населения в 2020 году, по расчетам правительства, вырастут на 2,4%, заработная плата – на 2,1%.

Экспорт товаров и услуг увеличится на 3,3%. Сальдо внешней торговли прогнозируется положительным на уровне 1% ВВП.

Скромный для Беларуси прогноз роста ВВП в 2020 году премьер объяснил сложной мировой обстановкой: замедляется еврозона, торговые войны межу США и Китаем ведут к усилению конкурентной борьбы на ряде рынков, чувствительных для белорусских производителей, геополитическая напряженность дестабилизирует сырьевые рынки и ведет к отложенному спросу на инвестиционные товары.

"Все это создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020-м", - отметил Румас.