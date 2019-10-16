Последнее обновление: 16.10.2019 17:28

Рост экономики Беларуси за 9 мес. 2019 года замедлился до 1%

Внутренний валовый продукт Беларуси за 9 месяцев 2019 года составил в текущих ценах составил 96,5 млрд. рублей и вырос на 1% к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре ВВП снизился на 0,1 процентных пункта.

ВВП Беларуси снижался в мае (-0,4%), июне (-0,1%) и августе (-0,2%), показав в июле рост показал рост в 0,4% за счет села.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет РБ со ссылкой на первую оценку ВВП за указанный период.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107,2%.

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