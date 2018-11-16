ВВП Беларуси за 10 месяцев 2018 года составил 100,6 млрд. рублей и вырос на 3,5% к уровню января-октября 2017 года, сообщил Национальный статистический комитет со ссылкой на первую оценку данных.

Таким образом, экономика Беларуси снижается уже 3 месяца подряд. Так, за 7 месяцев текущего года рост ВВП составил 4,5%, однако за январь-август рост ВВП замедлился до 3,7%, за январь-сентябрь рост ВВП составил те же 3,7%, и за 10 месяцев рост составил всего 3,5%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,5%.